Польша сократила срок обязательного карантина до 10 дней

Обязательный карантин из-за коронавируса в Польше сократили с 14 до 10 дней. Время самоизоляции будет зависеть от клинического состояния инфицированной коронавирусом человека.

Об этом сообщает "Польское радио".

В Министерстве здравоохранения страны отметили, что изоляция инфицированных пациентов без симптомов будет заканчиваться через 10 дней. Люди, которые будут находиться в изоляции, смогут тоже получить онлайн-консультацию от врача, который и будет определять сроки самоизоляции.

"В то же время, отбытие карантина уменьшили с 14 до 10 дней, а освобождение от него происходит сейчас автоматически", - говорится в сообщении.

В Минздраве уверяют, что такие изменения вытекают из указаний Всемирной организации здравоохранения и эпидемиологов.

Ранее власти Польши уменьшила социальную дистанцию ​​с 2 метров до 1,5 и увеличила количество участников массовых мероприятий.

РБК-Украина писало, что Министерство иностранных дел Польши запретило полеты из 44 стран из-за сложной эпидемиологической ситуации на их территории.