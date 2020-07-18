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В Польше ослабят ограничения в связи с коронавирусом

Польша, Суббота 18 июля 2020 06:01
В Польше ослабят ограничения в связи с коронавирусом
Фото: флаг Польши (pixabay.com/kaboompics)
Автор: Артур Родивилов

В кинотеатрах и театрах увеличат лимит на посетителей

Власти Польши намерены уменьшить социальную дистанцию ​​с 2 метров до 1,5 и увеличить число участников в массовых мероприятиях, что ограничивалось в связи с пандемией COVID-19. Распоряжение вступит в силу 21 июля, а отдельные его положения 4 августа.

Об этом сообщает Puls Biznesu.

Лимит на количество занятых мест на спортивных объектах, в частности во время футбольных матчей на стадионах, будет увеличен с 25% до 50%.

В различных спортивных соревнованиях смогут принимать участие до 300 участников, не считая обслуживающий персонал. Принято также решение аннулировать лимиты на использование посетителями открытых и закрытых бассейнов.

В кинотеатрах и театрах будет увеличен лимит на посетителей до 50% от общего количества.

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