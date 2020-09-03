Польща зменшила термін обов'язкового карантину до 10 днів

Обов’язковий карантин через коронавірус у Польщі зменшили з 14 до 10 днів. Час самоізоляції залежатиме від клінічного стану інфікованої коронавірусом особи.

Про це повідомляє "Польське радіо".

У Міністерстві охорони здоров'я країни зазначили, що ізоляція інфікованих пацієнтів без симтомів буде завершуватися за 10 днів. Особи, котрі перебуватимуть в ізоляції, зможуть теж отримати онлайн-консультацію від лікаря, який і визначатиме терміни самоізоляції.

"Натомість час відбуття карантину зменшили із 14 до 10 днів, а звільнення від нього відбувається нині автоматично", - йдеться в повідомлені.

В МОЗ запевняють, що такі зміни випливають із вказівок Всесвітньої організації охорони здоров’я та епідеміологів.

Раніше влада Польщі зменшила соціальну дистанцію з 2 метрів до 1,5 і збільшила кількість учасників масових заходів.

РБК-Україна писало, що Міністерство закордонних справ Польщі заборонило польоти з 44 країн через складну епідеміологічну ситуацію на їхній території.