Польша о "сохранении лица" Путина: отдайте свой Бранденбург или Пиренеи

Россия сознательно и целенаправленно создала такую ​​ситуацию, когда союзники будут оказывать давление с целью пойти на уступки руководителю Кремля Владимиру Путину.

Об этом заявил посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ" .

"Ведь что для них Донецкая или Луганская области? Озвучивались мнения, что нужно спасать чье-то лицо. Так пусть отдают свой Бранденбург или Пиренеи", - сказал он.

По его словам, Варшава делает все возможное, чтобы страны-союзницы "не сошли с дистанции" и продолжали поддерживать Украину в войне с Россией.

"Нужно понимать, что мы не в центре внимания многих столиц", - подчеркнул дипломат.