Польша после санкций США выслала троих дипломатов России

Сообщается, что сегодня в МИД Польши вызвали посла России Сергея Андреева. Ему вручили дипломатическую ноту, в которой

"Основанием для этого решения послужило нарушение дипломатического статуса и осуществление указанными лицами действий во вред Республике Польша", - говорится в сообщении.

Кроме того,