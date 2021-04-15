Польша после санкций США выслала троих дипломатов России

Польша приняла решение объявить выслать из страны трех российских дипломатов. Такое решение было принято после введения Соединенными Штатами санкций против России.
Сообщается, что сегодня в МИД Польши вызвали посла России Сергея Андреева. Ему вручили дипломатическую ноту, в которой
"Основанием для этого решения послужило нарушение дипломатического статуса и осуществление указанными лицами действий во вред Республике Польша", - говорится в сообщении.
Кроме того,
Напомним, 15 апреля президент США Джо Байден выдал указ о введении новых санкций против России. Введение ограничений в Белом доме объяснили "вредоносной внешней деятельностью" России.
Кроме того, администрация Байдена решила выслать из Соединенных Штатов десять российских дипломатов.