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Польща після санкцій США вислала трьох дипломатів Росії

Автор: РБК-Україна

Польща прийняла рішення оголосити вислати з країни трьох російських дипломатів. Таке рішення було прийнято після введення Сполученими Штатами санкцій проти Росії.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Польщі.

Повідомляється, що сьогодні в МЗС Польщі викликали посла Росії Сергія Андрєєва. Йому вручили дипломатичну ноту, в якій

"Підставою для цього рішення стало порушення дипломатичного статусу і здійснення зазначеними особами дій на шкоду Республіці Польща", - йдеться в повідомленні.

Крім того,

Нагадаємо, 15 квітня президент США Джо Байден видав указ про введення нових санкцій проти Росії. Введення обмежень у Білому домі пояснили "шкідливою зовнішньою діяльністю" Росії.

Крім того, адміністрація Байдена вирішила вислати зі Сполучених Штатів десять російських дипломатів.

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