Фото: Польша разместит на границе с Беларусью 250 американских танков (wikimedia/by Joseph A. Lambach)

Министерство обороны Польши планирует разместить на границе с Беларусью 250 танков Abrams. Их страна планирует закупить у США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минобороны Польши Мариуша Блащака во время эфира "Польского радио".

"Двести пятьдесят самых современных танков, которые будут дислоцироваться на востоке нашей страны", - сказал Блащак. Минобороны уже неоднократно сообщало о намерении закупить у Соединенных Штатов танки Abrams. Так, всего по договору Вашингтон должен доставить Варшаве 250 боевых машин. Поставки планируют начать уже в 2022 году.