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В Латвии в ближайшие дни начнется строительство забора на границе с Беларусью

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Латвия, Пятница 03 сентября 2021 18:08
В Латвии в ближайшие дни начнется строительство забора на границе с Беларусью Фото: В Латвии в ближайшие дни начнется строительство забора на границе с Беларусью (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр внутренних дел Латвии Мария Голубева сообщила, что в ближайшие дни на границе с Беларусью начнется строительство забора из колючей проволоки. Его длина составит 37 километров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

"Сейчас мы можем начать строительство забора из колючей проволоки на латвийско-белорусской границе. Протяженность забора составит 37 км, он будет размещаться на критических участках", - сказала министр.

При этом она не назвала точную стоимость строительства стены, добавив, что речь может идти о нескольких миллионах евро.

Напомним, недавно на территорию Литвы через белорусскую границу ворвалось рекордное количество нелегальных мигрантов.

Отметим, Европейское агентство границ и береговой линии Frontex заявило, что нелегалов к границе Литвы сопровождают белорусские пограничники.

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