Польща розмістить на кордоні з Білоруссю 250 американських танків
Міністерство оборони Польщі планує розмістити на кордоні з Білоруссю 250 танків Abrams. Їх країна планує закупити у США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Міноборони Польщі Маріуша Блащака під час ефіру "Польського радіо".
"Двісті п'ятдесят найсучасніших танків, які будуть дислокуватися на сході нашої країни", - сказав Блащак.
Міноборони вже неодноразово повідомляло про намір закупити у Сполучених Штатів танки Abrams.
Так, всього за договором Вашингтон має доставити Варшаві 250 бойових машин Abrams. Постачання планують почати вже у 2022 році.
Нагадаємо, що Литва і Польща готуються до дестабілізації на кордоні з Білоруссю.
Додамо, що Польща разом з Литвою закликають Євросоюз переглянути міграційну політику через нелегалів з Білорусі до Литви, рішення було прийнято на зустрічі у Варшаві.