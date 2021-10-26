Лукашенко о польских танках возле границы: боюсь, чтобы они войнушку не развязали

Лидер правящего режима в Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на польские военные учения с танками возле белорусской границе. Он выразил опасение, что Польша якобы может развязать "войнушку".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА .

"Вы прекрасно видите, вы тут больше на Западе, чем все остальные. И видите, что происходило и что от нас хотят. Вчера уже "Леопарды" подкинули к нашей границе - танки", - заявил Лукашенко работникам Лидской центральной районной больницы.

Он также обратился к бывшему министру внутренних дел Юрию Караеву, который занимает пост его помощника-инспектору по Гродненской области.

"Ты, Юра, смотри тут, ты же генерал кроме всего прочего, что они там творят за пределами. Вовремя подсказывайте. Негодяи крайние. Боюсь, чтобы они войнушку не развязали здесь", - добавил Лукашенко.

Отметим, на этой неделе Польша проводит учения в районе Бяла-Подляска недалеко от границы с Беларусью. В них примут учения около 700 военных с танками "Леопард" 10-й бронекавалерийской бригады.