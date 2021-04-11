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Польша работает над усилением санкций за агрессию РФ против Украины

Автор: РБК-Украина

Правительство Польши осуществляет активные меры по усилению режима санкций против Российской Федерации за агрессивные действия против Украины. Власти выразили обеспокоенность значительной концентрацией войск у границ с Украиной.

Об этом сообщает издание РАР со ссылкой на Министерство иностранных дел Польши.

"Польша постоянно работает над усилением санкционного режима ЕС против России из-за ее агрессивной политики в Украине", - говорится в сообщении.

В МИД заявили, что напряжение в зоне конфликта систематически растет с начала года.

"С середины марта случаев нарушения условий перемирия является втрое больше, чем в январе и феврале, что подтверждают отчеты СММ ОБСЕ. Все чаще встречаются случаи очень интенсивных, провокационных обстрелов со стороны нелегальных вооруженных формирований, которые поддерживает Россия. Это приводит к серьезным инцидентам, в результате которых гибнут украинские солдаты", - говорится в сообщении.

При этом в польском МИД заявили, что свое будущее председательство в ОБСЕ будут использовать для деэскалации войны на Донбассе.

"Наше беспокойство, так же как и союзников, вызывает сосредоточение российских войск вблизи украинских границ, в том числе в оккупированном Крыму и на Черном море", - говорится в сообщении.

Напомним, США проинформировали Турцию, что два военных корабля пройдут через турецкие проливы и будут размещены в Черном море до 4 мая.

Кроме того, накануне госсек США Энтони Блинкен провел два отдельных телефонных разговора с министрами иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и Германии Хайко Маасом. В ходе бесед они обсудили наращивание российских войск на границе Украины.

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