Польша работает над усилением санкций за агрессию РФ против Украины

"Польша постоянно работает над усилением санкционного режима ЕС против России из-за ее агрессивной политики в Украине", - говорится в сообщении.

В МИД заявили, что напряжение в зоне конфликта систематически растет с начала года.

"С середины марта случаев нарушения условий перемирия является втрое больше, чем в январе и феврале, что подтверждают отчеты СММ ОБСЕ. Все чаще встречаются случаи очень интенсивных, провокационных обстрелов со стороны нелегальных вооруженных формирований, которые поддерживает Россия. Это приводит к серьезным инцидентам, в результате которых гибнут украинские солдаты", - говорится в сообщении.

При этом в польском МИД заявили, что свое будущее председательство в ОБСЕ будут использовать для деэскалации войны на Донбассе.

"Наше беспокойство, так же как и союзников, вызывает сосредоточение российских войск вблизи украинских границ, в том числе в оккупированном Крыму и на Черном море", - говорится в сообщении.