Польша работает над усилением санкций за агрессию РФ против Украины
Правительство Польши осуществляет активные меры по усилению режима санкций против Российской Федерации за агрессивные действия против Украины. Власти выразили обеспокоенность значительной концентрацией войск у границ с Украиной.
Об этом сообщает издание РАР со ссылкой на Министерство иностранных дел Польши.
"Польша постоянно работает над усилением санкционного режима ЕС против России из-за ее агрессивной политики в Украине", - говорится в сообщении.
В МИД заявили, что напряжение в зоне конфликта систематически растет с начала года.
"С середины марта случаев нарушения условий перемирия является втрое больше, чем в январе и феврале, что подтверждают отчеты СММ ОБСЕ. Все чаще встречаются случаи очень интенсивных, провокационных обстрелов со стороны нелегальных вооруженных формирований, которые поддерживает Россия. Это приводит к серьезным инцидентам, в результате которых гибнут украинские солдаты", - говорится в сообщении.
При этом в польском МИД заявили, что свое будущее председательство в ОБСЕ будут использовать для деэскалации войны на Донбассе.
"Наше беспокойство, так же как и союзников, вызывает сосредоточение российских войск вблизи украинских границ, в том числе в оккупированном Крыму и на Черном море", - говорится в сообщении.
Напомним, США проинформировали Турцию, что два военных корабля пройдут через турецкие проливы и будут размещены в Черном море до 4 мая.
Кроме того, накануне госсек США Энтони Блинкен провел два отдельных телефонных разговора с министрами иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и Германии Хайко Маасом. В ходе бесед они обсудили наращивание российских войск на границе Украины.