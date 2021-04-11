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Польща працює над посиленням санкцій за агресію РФ проти України

Новость на русском → Варшава, Неділя 11 квітня 2021 18:21
Польща працює над посиленням санкцій за агресію РФ проти України Фото: Польща працює над посиленням санкцій проти Росії (колаж РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Уряд Польщі здійснює активні заходи щодо посилення режиму санкцій проти Російської Федерації за агресивні дії проти України. Влада висловили стурбованість значною концентрацією військ біля кордонів з Україною.

Про це РАР повідомляє видання з посиланням на Міністерство закордонних справ Польщі.

"Польща постійно працює над посиленням режиму санкції ЄС проти Росії через її агресивної політики в Україні", - йдеться в повідомленні.

У МЗС заявили, що напруга в зоні конфлікту систематично зростає з початку року.

"З середини березня випадків порушення умов перемир'я є втричі більше, ніж у січні та лютому, що підтверджують звіти СММ ОБСЄ. Все частіше зустрічаються випадки дуже інтенсивних, провокаційних обстрілів з боку нелегальних збройних формувань, які підтримує Росія. Це призводить до серйозних інцидентів, у результаті яких гинуть українські солдати", - йдеться в повідомленні.

При цьому у польському МЗС заявили, що своє майбутнє головування в ОБСЄ будуть використовувати для деескалації війни на Донбасі.

"Наше занепокоєння, так само як і союзників, викликає зосередження російських військ поблизу українських кордонів, у тому числі в окупованому Криму і на Чорному морі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, США проінформували Туреччину, що два військові кораблі пройдуть через турецькі протоки і будуть розміщені в Чорному морі до 4 травня.

Крім того, напередодні госсек США Ентоні Блінкен провів два окремих телефонних розмови з міністрами закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріаном та Німеччини Гайко Маасом. У ході бесід вони обговорили нарощування російських військ на кордоні України.

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