Польща працює над посиленням санкцій за агресію РФ проти України
Уряд Польщі здійснює активні заходи щодо посилення режиму санкцій проти Російської Федерації за агресивні дії проти України. Влада висловили стурбованість значною концентрацією військ біля кордонів з Україною.
Про це РАР повідомляє видання з посиланням на Міністерство закордонних справ Польщі.
"Польща постійно працює над посиленням режиму санкції ЄС проти Росії через її агресивної політики в Україні", - йдеться в повідомленні.
У МЗС заявили, що напруга в зоні конфлікту систематично зростає з початку року.
"З середини березня випадків порушення умов перемир'я є втричі більше, ніж у січні та лютому, що підтверджують звіти СММ ОБСЄ. Все частіше зустрічаються випадки дуже інтенсивних, провокаційних обстрілів з боку нелегальних збройних формувань, які підтримує Росія. Це призводить до серйозних інцидентів, у результаті яких гинуть українські солдати", - йдеться в повідомленні.
При цьому у польському МЗС заявили, що своє майбутнє головування в ОБСЄ будуть використовувати для деескалації війни на Донбасі.
"Наше занепокоєння, так само як і союзників, викликає зосередження російських військ поблизу українських кордонів, у тому числі в окупованому Криму і на Чорному морі", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, США проінформували Туреччину, що два військові кораблі пройдуть через турецькі протоки і будуть розміщені в Чорному морі до 4 травня.
Крім того, напередодні госсек США Ентоні Блінкен провів два окремих телефонних розмови з міністрами закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріаном та Німеччини Гайко Маасом. У ході бесід вони обговорили нарощування російських військ на кордоні України.