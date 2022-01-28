Польша провела заседание Совбеза. Обсуждали угрозу вторжения РФ в Украину

В пятницу, 28 января, в Польше состоялось заседание Совета национальной безопасности, в ходе которого обсуждалась угроза вторжения России в Украину. Инициатором заседания стал президент страны Анджей Дуда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24 .

Заседание Совета национальной безопасности длилось около трех часов.

После встречи президент Польши заявил, что нынешняя ситуация "в международном пространстве сложная".

"Мы имеем дело с огромными перемещениями российских войск", - заявил Дуда.

Президент подчеркнул, что для Польши эта ситуация имеет большое значение.

"Мы являемся членом НАТО и ЕС. Мы являемся страной, непосредственно соседствующей с Украиной и Беларусью. Безопасность, суверенитет, свобода Украины, как и Беларуси, являются для нас важными, стратегическими вопросами. Я рад, что на польской политической сцене есть чувство глубокой ответственности за эти вопросы", - сказал Дуда.

При этом он добавил, что в ходе заседание премьер страны и министры предоставили подробную информацию о текущей ситуации в международном пространстве вокруг Украины, а также в Беларуси.

Однако Дуда больше никаких подробностей заседания не привел.