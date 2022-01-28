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Польща провела засідання Радбезу. Обговорювали загрозу вторгнення РФ в Україну

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П'ятниця 28 січня 2022 21:13
Польща провела засідання Радбезу. Обговорювали загрозу вторгнення РФ в Україну Фото: президент Польщі Анджей Дуда (president.pl)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 28 січня, в Польщі відбулося засідання Ради національної безпеки, в ході якого обговорювалася загроза вторгнення Росії в Україну. Ініціатором засідання став президент країни Анджей Дуда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Засідання Ради національної безпеки тривало близько трьох годин.

Після зустрічі президент Польщі заявив, що нинішня ситуація "в міжнародному просторі складна".

"Ми маємо справу з величезними переміщеннями російських військ", - заявив Дуда.

Президент підкреслив, що для Польщі ця ситуація має велике значення.

"Ми є членом НАТО і ЄС. Ми є країною, яка безпосередньо сусідить з Україною та Білоруссю. Безпека, суверенітет, свобода України, як і Білорусі, є для нас важливими, стратегічними питаннями. Я радий, що на польській політичній сцені є почуття глибокої відповідальності за ці питання", - сказав Дуда.

При цьому він додав, що в ході засідання прем'єр країни і міністри надали детальну інформацію про поточну ситуацію в міжнародному просторі навколо України, а також в Білорусі.

Однак Дуда більше ніяких подробиць засідання не навів.

Нагадаємо, раніше Дуда заявляв, що Захід повинен запобігти вторгненню Росії в Україну.

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