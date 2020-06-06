Польша продлила запрет на международные авиарейсы

Правительство Польши приняло решение продлить запрет на осуществление международных авиарейсов. Полеты были запрещены до 16 июня.

Об этом сообщает агентство PAP.

В распоряжении Совета министров говорится, что продление запрета на авиасообщение было принято из-за пандемии.

"В связи с пандемией в Республике Польша, необходимо продлить период запрета на международные авиарейсы. В соответствии с запланированным снятием ограничений на пересечение границ Польши, запрет продлится до 16 июня 2020 года", - говорится в сообщении.

Отметим, что в Польше внутренние авиаперевозки возобновились 1 июня.

Напомним, Польша упростила въезд для сезонных работников из восточных стран, в том числе и для украинцев.

Кроме того, в Польше разрешили въезд для иностранных студентов.