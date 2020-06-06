Польща продовжила заборону на міжнародні авіарейси

Уряд Польщі прийняв рішення продовжити заборону на здійснення міжнародних авіарейсів. Польоти були заборонені до 16 червня.

Про це повідомляє агентство PAP.

У розпорядженні Ради міністрів йдеться, що продовження заборони на авіасполучення було прийнято через пандемію.

"У зв'язку з пандемією в Республіці Польща, необхідно продовжити період заборони на міжнародні авіарейси. Відповідно до запланованих зняттям обмежень на перетин кордонів Польщі, заборона триватиме до 16 червня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що в Польщі внутрішні авіаперевезення поновилися 1 червня.

Нагадаємо, Польща спростила в'їзд для сезонних працівників зі східних країн, у тому числі і для українців.

Крім того, у Польщі дозволили в'їзд для іноземних студентів.