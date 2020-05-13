Польша продлила контроль на границах со странами ЕС

Пересечение границы сейчас возможно лишь в определенных пунктах
Польща еще на 30 дней продлила контроль на границах с соседями-членами ЕС из-за пандемии. Об этом сообщает RMF24.
В частности, Польша продлила контроль на границе с Германией, Литвой, Чехией и Словакией - до 12 июня. Пересечение границы сейчас возможно лишь в определенных пунктах.
Отметим, ситуация с коронавирусом в этих странах такая:
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия рекомендовала странами-членами Шенгенской зоны продлить временные ограничения на несущественные поездки в Европейском союзе еще на 30 дней - до 15 июня.
Однако, правительство Чехии планирует открыть границы со Словакией, Австрией, Германией и Польшей в июле.
Напомним, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью РБК-Украина рассказал, что в принятии решения об открытии пунктов государственной границы Украина ориентироваться на эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу, а также решения в других странах Европы об открытии границ.