Польша продлила контроль на границах со странами ЕС

Польща еще на 30 дней продлила контроль на границах с соседями-членами ЕС из-за пандемии. Об этом сообщает RMF24.

В частности, Польша продлила контроль на границе с Германией, Литвой, Чехией и Словакией - до 12 июня. Пересечение границы сейчас возможно лишь в определенных пунктах.

Отметим, ситуация с коронавирусом в этих странах такая:

Польша - 16 921 инфицированный, 6131 выздоровел, 839 умерли,

Германия - 173 тыс. инфицированных, 144 тыс. выздоровели, 7754 умерли,

Литва - 1505 инфицированных, 908 выздоровели, 54 умерли,

Чехия - 8223 инфицированных, 4899 выздоровели, 284 умерли,

Словакия - 1465 инфицированных, 983 выздоровели, 27 умерли.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия рекомендовала странами-членами Шенгенской зоны продлить временные ограничения на несущественные поездки в Европейском союзе еще на 30 дней - до 15 июня.

Однако, правительство Чехии планирует открыть границы со Словакией, Австрией, Германией и Польшей в июле.

Напомним, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью РБК-Украина рассказал, что в принятии решения об открытии пунктов государственной границы Украина ориентироваться на эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу, а также решения в других странах Европы об открытии границ.