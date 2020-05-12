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В Минздраве рассказали, когда Украина сможет открыть границы

Новости » Политика     12.05.2020 - 08:23
В Минздраве рассказали, когда Украина сможет открыть границы
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Украина следит за заседаниями профильных министерств, которые отвечают за эпидситуацию и за транспортное сообщение в ЕС

В принятии решения относительно открытия пунктов государственной границы Украина ориентироваться на эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу, а также решения в других странах Европы об открытии границ. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Ляшко отметил, что Украина следит за заседаниями профильных министерств, которые отвечают за эпидситуацию и за транспортное сообщение в ЕС.

"Каждую неделю в ЕС происходит заседание профильных министерств, которые отвечают за эпидситуацию и транспортное сообщение. Они рассматривают возможность открытия авиационного сообщения и обсуждают запуск туристического летнего сезона. Еженедельно они это обсуждают и решение до настоящего времени не принято. Украина внимательно следит за ними", - заявил Ляшко.

Врач отметил, что за динамикой заболевания Украина на несколько недель отстает от Польши, поэтому именно эту страну избрали для ориентира.

"Для ориентира мы больше берем для себя Польшу, ведь мы идем по похожему сценарию. Только она на две недели впереди с эпидситуацией. Уже будем смотреть, как они будут открывать (границы, - ред.). Понимаете, коронавирус - новый вид инфекции, поэтому сложно делать ориентировочные прогнозы. Они достаточно редко подтверждаются", - добавил он.

Напомним, Еврокомиссия рекомендовала странами-членами Шенгенской зоны продлить временные ограничения на несущественные поездки в Европейском союзе еще на 30 дней - до 15 июня.

Ранее сообщалось, что власти Латвии, Литвы и Эстонии договорились с 15 мая открыть внутренние границы, несмотря на пандемию.

Теги Новости Украины границаКоронавирусМинистерство здравоохранения Украины
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