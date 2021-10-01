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Польша продлевает чрезвычайное положение на границе с Беларусью на 60 дней

Автор: Мария Кучерявец

Сейм Польши продлил режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью. Он будет действовать еще как минимум 60 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF 24.

"Сейм согласился продлить на 60 дней действие чрезвычайного положения в части Подляского и Люблинского воеводств, недалеко от границы с Беларусью", - говорится в сообщении.

Указано, что соответствующее решение поддержали 237, в то время как против - 179, а воздержался - 31.

Стоит отметить, что чрезвычайное положение в приграничной зоне с Беларусью действует со 2 сентября, речь идет о части Подляского и Люблинского воеводств, что охватывает 183 города.

Ранее, в соответствии с указом президента Анджея Дуды, чрезвычайное положение было введено на 30 дней.

Напомним, международная правозащитная организация Amnesty International обвинила Польшу в незаконном обращении с мигрантами.

Добавим, недавно пограничники зафиксировали рекордное количество нелегалов, пытавшихся пересечь государственную границу со стороны Беларуси.

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