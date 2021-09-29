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Польша заявила о рекордном потоке беженцев из Беларуси

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Польша, Среда 29 сентября 2021 11:59
Польша заявила о рекордном потоке беженцев из Беларуси Фото: Польша заявила о рекордном потоке беженцев из Беларуси (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Польские пограничники за минувшие сутки зафиксировали рекордное количество нелегалов, которые пытались пересечь границу со стороны Беларуси. Подобных попыток насчиталось почти 500.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

"Пограничники зафиксировали 473 попытки незаконного пересечения границы из Беларуси в Польшу за минувшие сутки. Это пока рекорд", - говорится в сообщении.

Однако, как пояснила пресс-секретарь пограничной службы Анна Михальская, пограничникам удалось предотвратить все эти действия.

В общем, уже с начала сентября Польша зафиксировала почти 6 тысяч попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы.

Напомним, ЕС выразил обеспокоенность тяжелым положением мигрантов, которые застряли на польско-белорусской границе и призвал Варшаву Frontex оказывать помощь в охране порядка в этом районе.

Добавим, ранее пограничная служба Польши сообщила о гибели мигранта из Ирака на границе с Беларусью.

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