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Польща продовжує надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю на 60 днів

Автор: Марія Кучерявець

Сейм Польщі продовжив режим надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю. Він буде діяти ще як мінімум 60 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF 24.

"Сейм погодився продовжити на 60 днів дію надзвичайного стану в частині Підляського і Люблінського воєводств, недалеко від кордону з Білоруссю", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що відповідне рішення підтримали 237, в той час, як проти - 179, а утримався - 31.

Варто зазначити, що надзвичайний стан в прикордонній зоні з Білоруссю діє з 2 вересня, мова йде про частину Підляського і Люблінського воєводств та охоплює 183 міста.

Раніше, відповідно до указу президента Анджея Дуди, надзвичайний стан був введений на 30 днів.

Нагадаємо, міжнародна правозахисна організація Amnesty International звинуватила Польщу в незаконному поводженні з мігрантами.

Додамо, нещодавно прикордонники зафіксували рекордну кількість нелегалів, які намагалися перетнути державний кордон зі сторони Білорусі.

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