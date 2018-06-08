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Польша призывает Россию освободить украинских политзаключенных

НовостиПолитика    08.06.2018 - 18:34
Фото: флаг Польши (pixabay.com-kaboompics)
Фото: флаг Польши (pixabay.com-kaboompics)

Сейм Польши зарегистрировал проект резолюции по освобождению украинских политзаключенных

Сейм Польши зарегистрировал проект резолюции относительно освобождения граждан Украины, заключенных в России по политическим мотивам. Об этом сообщается на сайте Сейма Польши.

"Сейм Польши обращается к властям Российской Федерации с призывом к освобождению всех граждан Украины, которых удерживают под арестом или в заключении по политическим мотивам", - говорится в проекте.

В документе отмечается, что освобождение преследуемых за политические взгляды граждан ожидают миллионы представителей демократического мира.

В настоящее время проект резолюции направлен на рассмотрение комиссии Сейма по иностранным делам.

Напомним, ранее сообщалось, что США призывают Россию немедленно освободить украинских политзаключенных.

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Теги публикации: Польша, Российская Федерация  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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