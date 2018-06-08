Держдеп США закликав Росію звільнити українських політв'язнів

США вимагають негайного звільнення Сущенка всіх українських політв'язнів
США закликають Росію негайно звільнити українських політв'язнів. Про це в Twitter повідомила речник Державного департаменту США Хізер Нойерт.
"Сполучені Штати Америки вимагають негайного звільнення українського журналіста Романа Сущенко та всіх українських політв'язнів, яких утримує Росія", - повідомила вона.
The United States calls for the immediate release of Ukrainian journalist Roman Sushchenko and all Ukrainian political prisoners held by #Russia. #FreeSushchenko #FreeSentsov— Heather Nauert (@statedeptspox) June 8, 2018
Нагадаємо, також в Держдепі закликала Росію вивести свої війська з окупованого Донбасу.
"Травень був найкривавішим місяцем цього року для українських солдатів, які захищають свою країну від російської агресії: десять убитих і 91 поранений. Сполучені Штати підтримують Україну і закликають Росію вивести свої війська з Донбасу", - зазначила Нойерт.