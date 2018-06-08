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Держдеп США закликав Росію звільнити українських політв'язнів

НовиниПолітика    08.06.2018 - 16:59
Фото: Хізер Нойерт (flickr.com/statephotos)
Фото: Хізер Нойерт (flickr.com/statephotos)

США вимагають негайного звільнення Сущенка всіх українських політв'язнів

США закликають Росію негайно звільнити українських політв'язнів. Про це в Twitter повідомила речник Державного департаменту США Хізер Нойерт.

"Сполучені Штати Америки вимагають негайного звільнення українського журналіста Романа Сущенко та всіх українських політв'язнів, яких утримує Росія", - повідомила вона.

Нагадаємо, також в Держдепі закликала Росію вивести свої війська з окупованого Донбасу.

"Травень був найкривавішим місяцем цього року для українських солдатів, які захищають свою країну від російської агресії: десять убитих і 91 поранений. Сполучені Штати підтримують Україну і закликають Росію вивести свої війська з Донбасу", - зазначила Нойерт.

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Теги публікації: Російська Федерація, Сполучені Штати Америки, Госдеп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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