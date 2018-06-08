Социальные страницы
Курси валют
USD
26.23
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.23
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.12
Курс евро
Покупка 30.47
Продажа 31.12
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.23
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.23
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.12
Курс евро
Покупка 30.47
Продажа 31.12
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Польща закликає Росію звільнити українських політв'язнів

НовиниПолітика    08.06.2018 - 18:34
Фото: прапор Польщі (pixabay.com-kaboompics)
Фото: прапор Польщі (pixabay.com-kaboompics)

Сейм Польщі зареєстрував проект резолюції щодо звільнення українських політв'язнів

Сейм Польщі зареєстрував проект резолюції щодо звільнення громадян України, ув’язнених в Росії з політичних мотивів. Про це повідомляється на сайті Сейму Польщі.

"Сейм Польщі звертається до влади Російської Федерації з закликом до звільнення всіх громадян України, яких утримують під арештом чи в ув’язненні з політичних мотивів" - йдеться у проекті.

У документі наголошується, що звільнення переслідуваних за політичні погляди громадян очікують мільйони представників демократичного світу.

Наразі проект резолюції спрямований на розгляд комісії Сейму у закордонних справах.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що США закликають Росію негайно звільнити українських політв'язнів.

Туск виступає проти повернення Росії до формату G8, - журналіст У Польщі автобус з дітьми зіткнувся з вантажівкою, госпіталізовано 20 осіб
Теги публікації: Польша, Російська Федерація  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Соцмережа Facebook заблокувала українського художника за ілюстрації до ЧС в РФ
Киян попередили про зухвалої банди вуличних грабіжників (відео)
У мережі показали зворушливу зустріч українських бійців біля Криму (відео)
Лобода залишила новонароджену доньку і вирушила в Росію
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Погоджуюся