Польща закликає Росію звільнити українських політв'язнів

Сейм Польщі зареєстрував проект резолюції щодо звільнення українських політв'язнів

Сейм Польщі зареєстрував проект резолюції щодо звільнення громадян України, ув’язнених в Росії з політичних мотивів. Про це повідомляється на сайті Сейму Польщі.

"Сейм Польщі звертається до влади Російської Федерації з закликом до звільнення всіх громадян України, яких утримують під арештом чи в ув’язненні з політичних мотивів" - йдеться у проекті.

У документі наголошується, що звільнення переслідуваних за політичні погляди громадян очікують мільйони представників демократичного світу.

Наразі проект резолюції спрямований на розгляд комісії Сейму у закордонних справах.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що США закликають Росію негайно звільнити українських політв'язнів.