Польша призвала власти Беларуси провести новые выборы

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал власти Беларуси провести новые президентские выборы. При этом он отметил, что они должны пройти с участием международных наблюдателей.

Об этом сообщает издание WP.

"Мы призываем власти Белоруси, чтобы они рассмотрели возможность новых выборов с участием международных наблюдателей. Свободно и честно", - заявил премьер.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в Беларуси нужно провести новые выборы президента.

Кроме того, Евросоюз может ввести санкции против Беларуси в конце августа; меры будут приняты за непрозрачные выборы и подавление мирных акций протеста.