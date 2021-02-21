ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Польша призвала Россию восстановить территориальную целостность Украины

Новина українською → Варшава, Воскресенье 21 февраля 2021 18:02
Польша призвала Россию восстановить территориальную целостность Украины Фото: Збигнев Рау (gov.pl)
Автор: Андрей Козловский

Глава Министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау призвал Россию сделать шаги в направлении восстановления территориальной целостности Украины. Он также считает, что РФ должна компенсировать потери, нанесенные на оккупированных территориях.

Об этом Збигнев Рау написал на своей странице в Twitter.

"В течение 7 лет Крым и Донбасс остаются под российской оккупацией. Польша призывает Россию соблюдать международное право, восстановить территориальную целостность Украины и компенсировать нарушение прав человека на оккупированных территориях", - сказал Рау.

Отметим, Польша от самого начала активно на международной арене выступала против оккупации Крыма и развязывания Кремлем войны на Донбассе.

Напомним, ранее Соединенные Штаты призвали Россию выполнить свои обязательства в рамках минских договоренностей и вывести свои силы и вооружения с Украины. В Вашингтоне надеются, что Россия конструктивно будет сотрудничать с Украиной и ОБСЕ для принятия конкретных решений.

Также США призвали Российскую Федерацию освободить всех незаконно заключенных украинцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Польша
NEWS
Температурные качели. На смену ночным морозам придет потепление до +14: где и когда
Температурные качели. На смену ночным морозам придет потепление до +14: где и когда
DAILY
Директор раздора. Почему Сытника снова хотят уволить и что ждет НАБУ
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Директор раздора. Почему Сытника снова хотят уволить и что ждет НАБУ