Польша призвала Россию восстановить территориальную целостность Украины
Глава Министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау призвал Россию сделать шаги в направлении восстановления территориальной целостности Украины. Он также считает, что РФ должна компенсировать потери, нанесенные на оккупированных территориях.
"В течение 7 лет Крым и Донбасс остаются под российской оккупацией. Польша призывает Россию соблюдать международное право, восстановить территориальную целостность Украины и компенсировать нарушение прав человека на оккупированных территориях", - сказал Рау.
Отметим, Польша от самого начала активно на международной арене выступала против оккупации Крыма и развязывания Кремлем войны на Донбассе.
Напомним, ранее Соединенные Штаты призвали Россию выполнить свои обязательства в рамках минских договоренностей и вывести свои силы и вооружения с Украины. В Вашингтоне надеются, что Россия конструктивно будет сотрудничать с Украиной и ОБСЕ для принятия конкретных решений.
Также США призвали Российскую Федерацию освободить всех незаконно заключенных украинцев.