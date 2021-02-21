ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Польща закликала Росію відновити територіальну цілісність України

Новость на русском → Варшава, Неділя 21 лютого 2021 18:02
Польща закликала Росію відновити територіальну цілісність України Фото: Збігнєв Рау (gov.pl)
Автор: Андрій Козловський

Глава Міністерства закордонних справ Польщі Збігнєв Рау закликав Росію здійснити кроки у напрямку відновлення територіальної цілісності України. Він також вважає, що РФ має компенсувати втрати, завдані на окупованих територіях.

Про це Збігнєв Рау написав на своїй сторінці у Twitter.

"Протягом 7 років Крим та Донбас залишаються під російською окупацією. Польща закликає Росію дотримуватися міжнародного права, відновити територіальну цілісність України та компенсувати порушення прав людини на окупованих територіях”, - сказав Рау.

Зазначимо, Польща від самого початку активно на міжнародній арені виступала проти окупації Криму і розв’язання Кремлем війни на Донбасі.

Нагадаємо, раніше Сполучені Штати закликали Росію виконати свої зобов'язання у рамках мінських домовленостей та вивести свої сили й озброєння з України. У Вашингтоні сподіваються, що Росія конструктивно співпрацюватиме з Україною та ОБСЄ для ухвалення конкретних рішень.

Також США закликали Російську Федерацію звільнити всіх незаконно ув'язнених українців.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Польша
NEWS
Бойовики на Донеччині стріляли по військовим зі снайперської зброї
Бойовики на Донеччині стріляли по військовим зі снайперської зброї
DAILY
Директор розбрату. Чому Ситника знову хочуть звільнити і що очікує НАБУ
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Директор розбрату. Чому Ситника знову хочуть звільнити і що очікує НАБУ