Польща закликала Росію відновити територіальну цілісність України
Глава Міністерства закордонних справ Польщі Збігнєв Рау закликав Росію здійснити кроки у напрямку відновлення територіальної цілісності України. Він також вважає, що РФ має компенсувати втрати, завдані на окупованих територіях.
"Протягом 7 років Крим та Донбас залишаються під російською окупацією. Польща закликає Росію дотримуватися міжнародного права, відновити територіальну цілісність України та компенсувати порушення прав людини на окупованих територіях”, - сказав Рау.
Зазначимо, Польща від самого початку активно на міжнародній арені виступала проти окупації Криму і розв’язання Кремлем війни на Донбасі.
Нагадаємо, раніше Сполучені Штати закликали Росію виконати свої зобов'язання у рамках мінських домовленостей та вивести свої сили й озброєння з України. У Вашингтоні сподіваються, що Росія конструктивно співпрацюватиме з Україною та ОБСЄ для ухвалення конкретних рішень.
Також США закликали Російську Федерацію звільнити всіх незаконно ув'язнених українців.