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США призвали РФ освободить всех незаконно заключенных украинцев

США, Понедельник 21 сентября 2020 10:36
США призвали РФ освободить всех незаконно заключенных украинцев
Фото: Кристина Квин (facebook.com usdos ukraine)
Автор: Юлия Струк

Соединенные Штаты Америки призвали Российскую Федерацию освободить всех незаконно заключенных украинцев. Посольство США по случаю Всемирного дня мира призвало Россию прекратить конфликт на Донбассе.

Об этом заявила временная поверенная по делам США в Украине Кристина Квин в Twitter посольства.

"Во Всемирный день мира мы призываем Россию сделать выбор в пользу мира", - написала Квин.

Она подчеркнула, что украинцы хотят прожить свои жизни в мире и с полным признанием своих человеческих прав.

"Пока Россия не прекратит конфликт, который она вызвала и поддерживает на Донбассе, и полностью не выйдет с Донбасса и Крыма, украинцы не могут наслаждаться миром, которого заслуживают", - отметила временная поверенная.

В сообщении подчеркивается также, что РФ должна освободить всех украинцев, которых она незаконно заключила.

"Россия также должна освободить всех украинцев, которых она незаконно заключила в наказание за их мирное несогласие. США остаются полностью преданными дипломатическим усилиям для прекращения созданного Россией конфликта на востоке Украины и оккупации Крыма", - добавили в посольстве.

Напомним, в начале сентября Штаты в шестую годовщину подписания минских соглашений призвали РФ полностью выполнить свои обязательства, а именно вывести из Украины оружие и силы, которые она возглавляет.

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