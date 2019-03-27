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Суд Симферополя арестовал крымскотатарских активистов

Новости » Общество    27.03.2019 - 20:58
Суд Симферополя арестовал крымскотатарских активистов
Фото: Тофик Абдулазиев (Крымская солидарность)

Так называемый суд вынес решение содержания крымских татар под стражей до 15 мая 2019 года

 

Киевский районный суд города Симферополь избрал меру пресечения для пятерых задержанных крымских татар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой  на заявление украинского омбудсмена Людмилы Денисовой в Facebook.

Как сообщает омбудсмен, уже есть первые решения так называемого суда - Тофика Абдулгазиева и Рустема Сейтхалилова арестовали до 15 мая 2019 года.

Также судебное заседание по избранию меры пресечения гражданам Украины Акиму Бекиров, Сейтвели Сейтнабдиеву и Фархад Базарову завершено.

"Так называемый суд вынес решение содержания крымских татар под стражей до 15 мая 2019 года", - сообщает Людмила Денисова. 

По предварительным данным, сегодня судом будет рассмотрено 12 ходатайств.

"РФ продолжает издеваться над гражданами Украины, крымскими татарами, и устраивать показательные судилища", - отметила омбудсмен.

Напомним, утром 27 марта в Крыму проходили обыски по делу организации "Хизб ут-Тахрир". В Симферополе в не менее 22-х домах крымских татар повели обыски. 

В ФСБ России заявили о задержании в Крыму 20 крымских татар, которых подозревают в участии в "Хизб ут-Тахрир". По информации службы, по местам жительства были обнаружены пропагандистские материалы "Хизб ут-Тахрир".

 

 

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