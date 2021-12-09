ru ua
Чт, 09 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Польша призвала немедленно начать антимонопольное расследование в отношении "Газпрома"

Новина українською →
Польша, Четверг 09 декабря 2021 11:43
Польша призвала немедленно начать антимонопольное расследование в отношении "Газпрома" Фото: Польша призвала немедленно начать антимонопольное расследование в отношении "Газпрома" (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Польше призвали Европейскую комиссию немедленно запустить антимонопольное разбирательство против российского "Газпрома". Поскольку ЕК имеет на это достаточно аргументов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра климата Польши Анну Москву в эфире Polskie Radio

"Мы решительно просим немедленно запустить антимонопольное расследование в отношении "Газпрома". Я скоро буду встречаться с еврокомиссаром по энергетике и отстаивать этот постулат. На наш взгляд, есть правовые аргументы, которые уже сейчас позволяют запустить это рассмотрение", - сказала она.

По словам министра, речь идет о чрезмерном использовании роли монополиста.

"Это может быть связано с наказаниями, может быть связано с требованием проверки существующего соглашения между "Газпромом" и европейскими странами. Есть очень много инструментов в рамках антимонопольного расследования. ЕК прекрасно умеет это делать, много раз запускала такую процедуру", - отметила она.

Министр также отметила, что для Польши остается до сих пор непонятным тот факт, почему ЕК сейчас не видит аргументов для запуска такого рассмотрения.

"Мы их видим и будем их показывать, доказывать и уговаривать ЕК реагировать. Польша в декабре передала Европейской комиссии дополнительные материалы по этому делу. Надеемся, что их будет достаточно", - резюмировала Анна Москва.

Напомним, недавно в США заявили, что Кремль использует рычаги влияния для дальнейшего давления на Украину и Запад. Может организовать энергетический кризис в стране уже этой зимой.

Добавим, российская компания "Газпром" заявила, что считает цены на газ в Европе на уровне 1000 долларов за тысячу кубометров устойчивыми. Газовый монополист также не видит предпосылок для их снижения в ближайшие месяцы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Газпром Еврокомиссия Газ
NEWS
США могут давить на Украину для частичного предоставления автономии Донбассу, - AP
США могут давить на Украину для частичного предоставления автономии Донбассу, - AP
DAILY
Неширокая коалиция. Как "За майбутнє" и "Довира" помогают партии власти
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Неширокая коалиция. Как "За майбутнє" и "Довира" помогают партии власти