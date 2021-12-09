Польща закликала негайно почати антимонопольне розслідування щодо "Газпрому"
У Польщі закликали Європейську комісію негайно запустити антимонопольний розгляд проти російського "Газпрому". Оскільки ЄК має на це достатні аргументи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра клімату Польщі Ганну Москву в ефірі Polskie Radio
"Ми рішуче просимо негайно запустити антимонопольне розслідування щодо "Газпрому". Я скоро зустрічатимуся з єврокомісаром з енергетики і відстоюватиму цей постулат. На наш погляд, є правові аргументи, які вже зараз дозволяють запустити цей розгляд", - сказала вона.
За словами міністра, мова йде про надмірне використання ролі монополіста.
"Це може бути пов'язане з покараннями, може бути пов'язане з вимогою перевірки існуючої угоди між "Газпромом" та європейськими країнами. Є дуже багато інструментів у рамках антимонопольного розслідування. ЄК чудово вміє це робити, багато разів запускала таку процедуру", - зазначила вона.
Міністр також зазначила, що для Польщі залишається досі незрозумілим той факт, чому ЄК зараз не бачить аргументів для запуску такого розгляду.
"Ми їх бачимо і будемо їх показувати, доводити та умовляти ЄК реагувати. Польща в грудні передала Європейській комісії додаткові матеріали у цій справі. Сподіваємось, що їх буде достатньо", - резюмувала Ганна Москва.
Нагадаємо, нещодавно в США заявили, що Кремль використовує важелі впливу для подальшого тиску на Україну та Захід. Може організувати енергетичну кризу в країні вже цієї зими.
Додамо, Р\російська компанія "Газпром" заявила, що вважає ціни на газ в Європі на рівні 1000 доларів за тисячу кубометрів стійкими. Газовий монополіст також не бачить передумов для їх зниження в найближчі місяці.