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Польща закликала негайно почати антимонопольне розслідування щодо "Газпрому"

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Польща, Четвер 09 грудня 2021 11:43
Польща закликала негайно почати антимонопольне розслідування щодо "Газпрому" Фото: Польща закликала негайно почати антимонопольне розслідування щодо "Газпрому" (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Польщі закликали Європейську комісію негайно запустити антимонопольний розгляд проти російського "Газпрому". Оскільки ЄК має на це достатні аргументи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра клімату Польщі Ганну Москву в ефірі Polskie Radio

"Ми рішуче просимо негайно запустити антимонопольне розслідування щодо "Газпрому". Я скоро зустрічатимуся з єврокомісаром з енергетики і відстоюватиму цей постулат. На наш погляд, є правові аргументи, які вже зараз дозволяють запустити цей розгляд", - сказала вона.

За словами міністра, мова йде про надмірне використання ролі монополіста.

"Це може бути пов'язане з покараннями, може бути пов'язане з вимогою перевірки існуючої угоди між "Газпромом" та європейськими країнами. Є дуже багато інструментів у рамках антимонопольного розслідування. ЄК чудово вміє це робити, багато разів запускала таку процедуру", - зазначила вона.

Міністр також зазначила, що для Польщі залишається досі незрозумілим той факт, чому ЄК зараз не бачить аргументів для запуску такого розгляду.

"Ми їх бачимо і будемо їх показувати, доводити та умовляти ЄК реагувати. Польща в грудні передала Європейській комісії додаткові матеріали у цій справі. Сподіваємось, що їх буде достатньо", - резюмувала Ганна Москва.

Нагадаємо, нещодавно в США заявили, що Кремль використовує важелі впливу для подальшого тиску на Україну та Захід. Може організувати енергетичну кризу в країні вже цієї зими.

Додамо, Р\російська компанія "Газпром" заявила, що вважає ціни на газ в Європі на рівні 1000 доларів за тисячу кубометрів стійкими. Газовий монополіст також не бачить передумов для їх зниження в найближчі місяці.

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