Польша призвала Москву не вводить войска в Беларусь

В Польше отреагировали на заявление президента Владимира Путина, что Россия подготовила резерв из силовиков для урегулирования ситуации в Беларуси. Премьер-министр Матеуш Моравецкий призвал Россию немедленно отказаться от планов военного вторжения в Беларусь.

Об этом Моравецкий написал на своей странице в Twitter.

"Правительство Польши призывает Россию немедленно отказаться от планов ввода войск в Беларусь под ложным предлогом "восстановления контроля", - написал он.

По его словам, военное вмешательство России будет расценено как акт агрессии, нарушение международного права и прав белорусского народа, который должен "самостоятельно решать свою судьбу".

Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что Россия подготовила резерв из силовиков, которые могут быть направлены для урегулирования ситуации в Беларуси.

Кроме того, ранее в Кремле заявили, что ситуация в Беларуси не предполагает оказание военной помощи со стороны России.