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Польща закликала Москву не вводити війська в Білорусь

Автор: РБК-Україна

У Польщі відреагували на заяву президента Володимира Путіна, що Росія підготувала резерв з силовиків для врегулювання ситуації в Білорусі. Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький закликав Росію негайно відмовитися від планів військового вторгнення у Білорусь.

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Про це Моравецький написав на своїй сторінці в Twitter.

"Уряд Польщі закликає Росію негайно відмовитися від планів введення військ в Білорусь під хибним приводом "відновлення контролю", - написав він.

За його словами, військове втручання Росії буде розцінено як акт агресії, порушення міжнародного права і прав білоруського народу, який повинен "самостійно вирішувати свою долю".

Нагадаємо, раніше Володимир Путін заявив, що Росія підготувала резерв з силовиків, які можуть бути направлені для врегулювання ситуації в Білорусі.

Крім того, раніше у Кремлі заявили, що ситуація в Білорусі не передбачає надання військової допомоги з боку Росії.

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