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Польша призвала исключить Россию и Беларусь из ряда международных организаций

Автор: Иванна Шовкун

Вице-премьер правительства Польши Петр Глиньский призвал исключить Россию и Беларусь из ряда международных организаций. Также он предложил отлучить страны от участия в международных спортивных соревнованиях из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polska Times.

Польский политик отметил, что Москва и Минск "не считаются ни с чем, кроме реального экономического или политического давления". По его мнению, международное давление на РФ и Беларусь должно быть гораздо сильнее.

"Я бы даже рассмотрел возможность исключения этих двух стран из ряда международных организаций, в том числе из спортивных соревнований, которые для них важны", - подчеркнул Глиньский.

Напомним, президент России Владимир Путин ответил на обвинение в причастности Москвы к наплыву мигрантов в Евросоюз и ситуации, которая сложилась на границе Польши и Беларуси.

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