Польша призвала исключить Россию и Беларусь из ряда международных организаций

Вице-премьер правительства Польши Петр Глиньский призвал исключить Россию и Беларусь из ряда международных организаций. Также он предложил отлучить страны от участия в международных спортивных соревнованиях из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polska Times .

Польский политик отметил, что Москва и Минск "не считаются ни с чем, кроме реального экономического или политического давления". По его мнению, международное давление на РФ и Беларусь должно быть гораздо сильнее.

"Я бы даже рассмотрел возможность исключения этих двух стран из ряда международных организаций, в том числе из спортивных соревнований, которые для них важны", - подчеркнул Глиньский.