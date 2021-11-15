RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Польща закликала виключити Росію та Білорусь із низки міжнародних організацій

Автор: Іванна Шовкун

Віце-прем'єр уряду Польщі Петро Глинський закликав виключити Росію та Білорусь із низки міжнародних організацій. Також він запропонував відлучити країни від участі в міжнародних спортивних змаганнях через міграційну кризу на білорусько-польському кордоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polska Times.

Польський політик зазначив, що Москва і Мінськ "не зважають ні на що, крім реального економічного чи політичного тиску". На його думку, міжнародний тиск на РФ і Білорусь має бути набагато сильнішим.

"Я навіть розглянув би можливість виключення цих двох країн з низки міжнародних організацій, у тому числі зі спортивних змагань, які для них важливі", - підкреслив Глинський.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін відповів на звинувачення в причетності Москви до напливу мігрантів до Євросоюзу та ситуації, яка склалася на кордоні Польщі та Білорусі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяБілорусь