ru ua
Пн, 15 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Польша призвала исключить Россию и Беларусь из ряда международных организаций

Новина українською →
Польша, Понедельник 15 ноября 2021 11:35
Польша призвала исключить Россию и Беларусь из ряда международных организаций Фото: Польша призвала исключить РФ и Беларусь из международных организаций (facebook.com/ProfesorGlinski)
Автор: Иванна Шовкун

Вице-премьер правительства Польши Петр Глиньский призвал исключить Россию и Беларусь из ряда международных организаций. Также он предложил отлучить страны от участия в международных спортивных соревнованиях из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polska Times.

Польский политик отметил, что Москва и Минск "не считаются ни с чем, кроме реального экономического или политического давления". По его мнению, международное давление на РФ и Беларусь должно быть гораздо сильнее.

"Я бы даже рассмотрел возможность исключения этих двух стран из ряда международных организаций, в том числе из спортивных соревнований, которые для них важны", - подчеркнул Глиньский.

Напомним, президент России Владимир Путин ответил на обвинение в причастности Москвы к наплыву мигрантов в Евросоюз и ситуации, которая сложилась на границе Польши и Беларуси.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Беларусь
NEWS
Может ли Россия вторгнуться в Украину: что думают в НАТО
Может ли Россия вторгнуться в Украину: что думают в НАТО
DAILY
Генерал США Бен Ходжес: Россияне останавливаются только тогда, когда их останавливают
Владислав Красинский, Милан Лелич Генерал США Бен Ходжес: Россияне останавливаются только тогда, когда их останавливают