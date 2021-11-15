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Польща закликала виключити Росію та Білорусь із низки міжнародних організацій

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Польща, Понеділок 15 листопада 2021 11:35
Польща закликала виключити Росію та Білорусь із низки міжнародних організацій Фото: Польща закликала виключити РФ та Білорусь із міжнародних організацій (facebook.com/ProfesorGlinski)
Автор: Іванна Шовкун

Віце-прем'єр уряду Польщі Петро Глинський закликав виключити Росію та Білорусь із низки міжнародних організацій. Також він запропонував відлучити країни від участі в міжнародних спортивних змаганнях через міграційну кризу на білорусько-польському кордоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polska Times.

Польський політик зазначив, що Москва і Мінськ "не зважають ні на що, крім реального економічного чи політичного тиску". На його думку, міжнародний тиск на РФ і Білорусь має бути набагато сильнішим.

"Я навіть розглянув би можливість виключення цих двох країн з низки міжнародних організацій, у тому числі зі спортивних змагань, які для них важливі", - підкреслив Глинський.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін відповів на звинувачення в причетності Москви до напливу мігрантів до Євросоюзу та ситуації, яка склалася на кордоні Польщі та Білорусі.

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