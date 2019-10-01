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Польша присоединилась к бойкоту в ПАСЕ

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Таким образом Польша выражает протест против возвращения России в состав ассамблеи

Делегация Польши присоединилась к частичному бойкоту осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в знак солидарности с Украиной. Об этом в своем Facebook сообщил член делегации в ПАСЕ от Украины Алексей Гончаренко.

Таким образом Польша выражает свой протест против возвращения России в состав ассамблеи.

"Делегация Польши также бойкотирует празднование 70-летия Совета Европы. Это уже шестая страна. Работаем дальше", - написал Гончаренко.

Напомним, делегация Латвии не примет участия в сессии ПАСЕ, однако будет работать в комитетах.

Также РБК-Украина сообщало, ранее к бойкоту ПАСЕ присоединилась половина делегации из Литвы. В поддержку Украины и против восстановления права голоса России в ПАСЕ также выступила Грузия - часть ее делегации тоже присоединилась к бойкоту.

РБК-Украина писало, что в этом году Ассамблея поддержала резолюцию о возвращении делегации Российской Федерации. За такое решение проголосовали 118 членов ПАСЕ, против были 62, 10 воздержались. В полном составе резолюцию поддержали делегации из Франции, Турции, Азербайджана, Испании, Италии, Норвегии, Австрии, Словакии, Португалии, Сербии.

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