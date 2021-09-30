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Польша принудительно возвращает мигрантов в Беларусь, - Amnesty International

Автор: Мария Кучерявец

Международная правозащитная организация Amnesty International обвинила Польшу в незаконном обращении с мигрантами. Речь идет о группе нелегалов, которая находилась на польско-белорусской границе в середине августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Amnesty International.

"Польша несколько недель удерживала группу людей на своей границе в ужасных условиях. Наши исследования неоспоримо показывают, что их позиция переместилась из Польши в Беларуси в ночь на 18 августа, что убедительно свидетельствует о том, что они стали жертвами незаконных репрессий", - говорится в отчете.

Такие выводы правозащитная организация выдвинула на основе спутниковых снимков.

"Принуждение к возвращению людей, которые пытаются просить убежища, без индивидуальной оценки их потребностей в защите противоречит европейскому и международному праву", - указано в отчете.

В Amnesty International призвали польское правительство немедленно обеспечить беженцам адекватное жилье, еду, воду и доступ к юридической помощи.

Напомним, вчера польские пограничники зафиксировали рекордное количество нелегалов, пытавшихся пересечь государственную границу со стороны Беларуси.

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