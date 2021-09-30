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Польща примусово повертає мігрантів у Білорусь, - Amnesty International

Автор: Марія Кучерявець

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International звинуватила Польщу в незаконному поводженні з мігрантами. Мова йде про групу нелегалів, яка перебувала на польсько-білоруському кордоні в середині серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Amnesty International.

"Польща кілька тижнів утримувала групу людей на своєму кордоні в жахливих умовах. Наші дослідження незаперечно показують, що їх позиція перемістилася з Польщі до Білорусі в ніч на 18 серпня, що переконливо свідчить про те, що вони стали жертвами незаконних репресій", - йдеться в звіті.

Такі висновки правозахисна організація висунула на основі супутникових знімків.

"Примус до повернення людей, які намагаються просити притулку, без індивідуальної оцінки їх потреб у захисті суперечить європейському і міжнародному праву", - зазначено у звіті.

У Amnesty International закликали польський уряд негайно забезпечити біженцям адекватне житло, їжу, воду і доступ до юридичної допомоги.

Нагадаємо, вчора польські прикордонники зафіксували рекордну кількість нелегалів, які намагалися перетнути державний кордон зі сторони Білорусі.

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