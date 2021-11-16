Польша применила водометы на границе. Беларусь угрожает расценить это как прямую агрессию

Сегодня мигранты на польско-белорусской границе осуществили очередную попытку прорыва. Беларусь пригрозила расценить применение водометов против нелегалов как прямую агрессию.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного пограничного комитета Республики Беларусь.
Пограничная служба Беларуси отмечает, что Польша якобы не имеет права применять насильственные действия против мигрантов, которые находятся на территории другой страны.
"Белорусская сторона инициирует расследование этого инцидента", - пишет пресс-служба.
Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что белорусские мигранты в очередной раз осуществили попытку прорыва в Польшу.
В результате столкновения - семеро полицейских получили ранения.