Польша пригрозила закрыть железнодорожное сообщение с Беларусью

Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский заявил, что Варшава рассматривает возможность закрыть новые пограничные переходы на границе с Беларусью. А также закрыть железнодорожное сообщение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF FM .

По его словам, у Польши есть много вариантов воздействия на Беларусь.

"Они прекрасно знают, что мы можем закрыть новые переходы, в том числе железнодорожное движение", - заявил Каминьский.