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Польша пригрозила закрыть железнодорожное сообщение с Беларусью

Автор: Юлия Бойко

Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский заявил, что Варшава рассматривает возможность закрыть новые пограничные переходы на границе с Беларусью. А также закрыть железнодорожное сообщение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF FM.

По его словам, у Польши есть много вариантов воздействия на Беларусь.

"Они прекрасно знают, что мы можем закрыть новые переходы, в том числе железнодорожное движение", - заявил Каминьский.

Напомним, ранее Министерство обороны Польши объявило боевую готовность на границе из-за угрозы прорыва границы нелегальными мигрантами.

Сегодня пограничная служба Польши заявила, что белорусские военные пытались прорвать ограждение на границе с помощью служебной машины, а мигранты применили в отношении польских служб слезоточивый газ, который получили от белорусских силовиков.

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