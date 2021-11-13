Польща пригрозила закрити залізничне сполучення з Білоруссю

Міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Каміньський заявив, що Варшава розглядає можливість закрити нові прикордонні переходи на кордоні з Білоруссю. А також закрити залізничне сполучення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF FM.
За його словами, у Польщі є багато варіантів впливу на Білорусь.
"Вони прекрасно знають, що ми можемо закрити нові переходи, в тому числі залізничний рух", - заявив Каміньський.
Нагадаємо, раніше Міністерство оборони Польщі оголосило бойову готовність на кордоні через загрозу прориву кордону нелегальними мігрантами.
Сьогодні прикордонна служба Польщі заявила, що білоруські військові намагалися прорвати огорожу на кордоні за допомогою службової машини, а мігранти застосували щодо польських служб сльозогінний газ, який отримали від білоруських силовиків.