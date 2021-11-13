Польща пригрозила закрити залізничне сполучення з Білоруссю

Міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Каміньський заявив, що Варшава розглядає можливість закрити нові прикордонні переходи на кордоні з Білоруссю. А також закрити залізничне сполучення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF FM .

За його словами, у Польщі є багато варіантів впливу на Білорусь.

"Вони прекрасно знають, що ми можемо закрити нові переходи, в тому числі залізничний рух", - заявив Каміньський.