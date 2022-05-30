Польша прекратила бесплатные поставки топлива в Украину

Польша, после уничтожения оккупантами украинских нефтеперерабатывающих заводов, осуществляла бесплатные поставки топлива. Однако, это требует больших логистических затрат.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра климата и окружающей среды Польши Анны Москвы в интервью для Biznes Alert .

"Мы реализуем их на постоянной основе, сохраняя приоритет поставок на польский рынок. Нефтяные компании в Украине чувствуют себя хорошо. Наши поставки - это ответ на кризисную ситуацию, но этот сектор хорошо организован, поэтому рыночного потенциала там нет ", - отметила Москва.

По словам Москвы, коммерческие поставки осуществляла компания Orlen. Обычно поставки осуществляются трубопроводами, однако компания была вынуждена прокладывать новые каналы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что страны ЕС сегодня готовятся к дефициту топлива и уже обсуждают способы, благодаря которым водители смогут экономить на горючем.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.