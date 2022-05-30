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Польша прекратила бесплатные поставки топлива в Украину

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Понедельник 30 мая 2022 15:52
Польша прекратила бесплатные поставки топлива в Украину Фото: Анна Москва, министр климата и окружающей среды Польши (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Польша, после уничтожения оккупантами украинских нефтеперерабатывающих заводов, осуществляла бесплатные поставки топлива. Однако, это требует больших логистических затрат.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра климата и окружающей среды Польши Анны Москвы в интервью для Biznes Alert.

По словам Москвы, коммерческие поставки осуществляла компания Orlen. Обычно поставки осуществляются трубопроводами, однако компания была вынуждена прокладывать новые каналы.

"Мы реализуем их на постоянной основе, сохраняя приоритет поставок на польский рынок. Нефтяные компании в Украине чувствуют себя хорошо. Наши поставки - это ответ на кризисную ситуацию, но этот сектор хорошо организован, поэтому рыночного потенциала там нет", - отметила Москва.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что страны ЕС сегодня готовятся к дефициту топлива и уже обсуждают способы, благодаря которым водители смогут экономить на горючем.

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