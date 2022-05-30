Польща припинила безкоштовні поставки пального в Україну

Польща, після знищення окупантами українських нафтопереробних заводів, здійснювала безкоштовні поставки палива. Однак, це вимагає великих логістичних витрат.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра клімату та навколишнього середовища Польщі Ганни Москви в інтерв'ю для Biznes Alert .

"Ми реалізуємо їх на постійній основі, зберігаючи пріоритет поставок на польський ринок. Нафтові компанії в Україні почуваються добре. Наші поставки - це відповідь на кризову ситуацію, але цей сектор добре організований, тому ринкового потенціалу там нема ", - відзначила Москва.

За словами Москви, комерційні поставки здійснювала компанія Orlen. Зазвичай поставки здійснюються трубопроводами, однак компанія була змушена прокладати нові канали.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що країни ЄС сьогодні готуються до дефіциту палива й вже обговорюють способи, завдяки яким водії зможуть економити на пальному.

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