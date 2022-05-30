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Польща припинила безкоштовні поставки пального в Україну

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Понеділок 30 травня 2022 15:52
Польща припинила безкоштовні поставки пального в Україну Фото: Ганна Москва, міністр клімату та навколишнього середовища Польщі (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Польща, після знищення окупантами українських нафтопереробних заводів, здійснювала безкоштовні поставки палива. Однак, це вимагає великих логістичних витрат.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра клімату та навколишнього середовища Польщі Ганни Москви в інтерв'ю для Biznes Alert.

За словами Москви, комерційні поставки здійснювала компанія Orlen. Зазвичай поставки здійснюються трубопроводами, однак компанія була змушена прокладати нові канали.

"Ми реалізуємо їх на постійній основі, зберігаючи пріоритет поставок на польський ринок. Нафтові компанії в Україні почуваються добре. Наші поставки - це відповідь на кризову ситуацію, але цей сектор добре організований, тому ринкового потенціалу там нема", - відзначила Москва.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що країни ЄС сьогодні готуються до дефіциту палива й вже обговорюють способи, завдяки яким водії зможуть економити на пальному.

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