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Польша предоставит дополнительные разрешения для украинских перевозчиков

Новости » Политика     29.11.2019 - 00:32
Польша предоставит дополнительные разрешения для украинских перевозчиков
Фото: Владислав Криклий (РБК-Украина)

Достигнута договоренность о 15 тыс. разрешений

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Польша предоставит дополнительные разрешения для украинских перевозчиков. Об этом он сказал в программе "Право на власть" на 1+1.

Отмечается, что достигнуты договоренности о дополнительные разрешения на текущий и следующий год. Всего договорились о 15 тыс. разрешений.

"Я сейчас с вами разговариваю, а в соседней комнате сидит министр инфрастурктуры Польши. Во-первых, мы договорились о чувствительный вопрос. Они дополнительно передают 5 тысяч разрешений для наших перевозчиков. Это текущий год. Плюс 10 тысяч на счет следующего года. И на самом деле я думаю, что дожму, чтобы они увеличили это количество разрешений по сравнению с тем, что мы имеем сейчас", - заявил Криклий.

Ранее сообщалось, что в следующем году "Укрзализныця" планирует построить евроколию на западе Украине, чтобы принимать поезда из Европы. Через год украинцы смогут получить прямое скоростное сообщение со Львова до Кракова, Праги, Вены.

РБК-Украина писало, что Криклий заявлял о готовности Украины к либерализации автоперевозок с Турцией уже в начале 2020 года. Министр инфраструктуры Украины заявил о готовности украинской стороны внести изменения в Соглашения о международных автомобильных перевозках.

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