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На западе Украины через год построят евроколию, - Кравцов

Новости » Транспорт     28.11.2019 - 23:55
На западе Украины через год построят евроколию, - Кравцов
Фото: Евгений Кравцов (РБК-Украина)

Евроколию проложат от государственной границы до станции Скнилов

В следующем году "Укрзалызниця" планирует построить евроколию на западе Украине, чтобы принимать поезда из Европы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook руководителя УЗ Евгения Кравцова.

По его словам, на строительство евроколеи от границы до станции Скнилов будет происходить в течение следующего года.

"3,5 часа до Кракова плюс со Львова в Европу скоростными поездами. Знаю, что об этом говорят последние лет 10. Но мы сделаем это за год", - отметил Кравцов.

Скнилов расположена в Львове. От вокзала - расстояние 5,5 км, от Международного аэропорта "Львов" - 3 км и автовокзала - 1 км.

"То есть через год украинцы смогут получить прямое скоростное сообщение со Львова до Кракова, Праги, Вены. К тому же, между Скниловом, львовским аэропортом и железнодорожным вокзалом планируем запустить еще и экспресс для комфорта пассажиров", - написал Кравцов.

Он также пояснил, что Скнилов был избран для того, чтобы избежать перегрузки станции Львов, через которую направляются фактически все внутригосударственные поезда.

Ранее сообщалось, что поезд №89 Львов-Перемышль с 15 декабря будет курсировать ежедневно, что обеспечит ежедневную удобную стыковку с ночным поездом Пшемысль-Вроцлав-Берлин.

РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" запустила прямое сообщение между Днепром и Перемышлем (Польша).

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