Польша предложила западным партнерам покупать гаубицы Krab для ВСУ

Польша предлагает западным союзникам покупать самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и передавать их украинской армии.
Об этом заявил министр обороны Польши Маруиш Блащак на встрече на военной базе Рамштайн, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wnp.pl.
По словам министра, вторая сессии встречи была посвящена ситуации в области вооружения. В Польше готовы увеличить объемы оборонной промышленности. В частности, речь идет о гаубицах Krab, производителем которых является предприятие Huta Stalowa Wola
"Со своей стороны я представил предложение польской оборонной промышленности, в частности по гаубицам Krab. Это предложение, адресованное странам, особенно из Западной Европы, которые заказывая САУ Krab для Украины, могут хорошо инвестировать свои деньги", - объяснил Блащак.
Он также добавил, что во время третьей сессии встречи в формате "Рамштайн" страны НАТО обсудить сотрудничество для подготовки украинских военных.
Министр заверил, что Польша является активным участником этого процесса, а польские инструкторы учат украинских инженеров разминировать территории.
Напомним, что вчера на авиабазе "Рамштайн" в Германии прошла очередная встреча Контактной группы по обороне Украины.
Подробнее об итогах встречи и выделенной для Украины военной помощи можно узнать в материале РБК-Украина.
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