Польща запропонувала західним партнерам купувати гаубиці Krab для ЗСУ

За словами міністра, друга сесії зустрічі була присвячена ситуації в галузі озброєння. У Польщі готові збільшити об'єми оборонної промисловості. Зокрема, йдеться про гаубиці Krab, виробником яких є підприємство Huta Stalowa Wola

"Зі свого боку я представив пропозицію польської оборонної промисловості, зокрема щодо гаубиць Krab. Це пропозиція, адресована країнам, особливо із Західної Європи, які замовляючи САУ Krab для України, можуть добре інвестувати свої гроші", - пояснив Блащак.

Він також додав, що під час третьої сесії зустрічі у форматі "Рамштайн" країни НАТО обговорити співпрацю для підготовки українських військових.

Міністр запевнив, що Польща є активним учасником цього процесу, а польські інструктори навчають українських інженерів розміновувати території.